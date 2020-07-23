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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Дональд Трамп предложил Джо Байдену пройти тест на интеллектуальные способности Дональд Трамп предложил своему конкуренту в президентской гонке Джо Байдену пройти тест на интеллектуальные способности. Такую мысль глава Белого дома озвучил в...

Дональд Трамп предложил своему конкуренту в президентской гонке Джо Байдену пройти тест на интеллектуальные способности. Такую мысль глава Белого дома озвучил в интервью телеканалу Fox News. Трамп поведал, что когда-то и сам сдавал такой тест, и его результаты были очень хорошими. Глава Белого дома отметил - сдать тест на когнитивные способности так же хорошо, как он, может далеко не каждый.