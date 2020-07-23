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Дональд Трамп предложил Джо Байдену пройти тест на интеллектуальные способности

23.07.2020 12:51 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

Дональд Трамп предложил своему конкуренту в президентской гонке Джо Байдену пройти тест на интеллектуальные способности. Такую мысль глава Белого дома озвучил в интервью телеканалу Fox News. Трамп поведал, что когда-то и сам сдавал такой тест, и его результаты были очень хорошими. Глава Белого дома отметил - сдать тест на когнитивные способности так же хорошо, как он, может далеко не каждый.
 
 
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Дональд Трамп предложил своему конкуренту в президентской гонке Джо Байдену пройти тест на интеллектуальные способности. Такую мысль глава Белого дома озвучил в...
 
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