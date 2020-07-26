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Массовые беспорядки в Cиэтле

26.07.2020 12:36 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

Массовые беспорядки не утихают в США. В Сиэтле акции протеста вылились в столкновения с полицией. Протестующие подожгли строящийся центр для заключения несовершеннолетних, попытались взорвать полицейский участок. Ведомство назвало происходящее в городе мятежом. Для сохранения порядка правоохранители применяют силу, слезоточивый газ и светошумовые гранаты. В ходе столкновений задержано 25 человек. Три офицера пострадали. Всего стражи правопорядка разогнали порядка тысячи людей в районе Капитолийского холма. 

 
 
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Массовые беспорядки не утихают в США. В Сиэтле акции протеста вылились в столкновения с полицией. Протестующие подожгли строящийся центр для заключения...
 
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