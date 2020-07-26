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Куба отмечает День национального восстания

26.07.2020 13:32 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

Куба отмечает один из главных государственных праздников - День национального восстания. Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил Президента Республики Куба Мигеля Марио Диас-Канеля Бермудеса, а также первого секретаря Центрального комитета Коммунистической партии Рауля Кастро Руса и народ этой страны с праздником.


Президент поздравил Кубу с Днем национального восстания

Куба отмечает День национального восстания


 "Непоколебимая воля и стремление граждан Республики Куба к свободе, твердая решимость отстаивать собственный путь развития вдохновляют миллионы людей в мире. Заверяю вас, что в этом непростом деле кубинский народ будет всегда иметь надежного союзника в лице Беларуси. Вместе мы можем более эффективно отстаивать на международной арене принципы многополярности мироустройства, гуманизма и равенства", - говорится в поздравлении.


А. Лукашенко: Белорусы гордятся дружбой с Кубой 


В послании Раулю Кастро Русу наш Президент высоко оценил уровень кооперации двух стран и назвал Гавану одним из важнейших стратегических партнеров Минска. Александр Лукашенко отметил, что белорусы гордятся дружбой с героическим кубинским народом, и подчеркнул, что в это непростое для мира время Куба подает пример настоящей международной солидарности, направляя медицинских специалистов на борьбу с пандемией COVID-19 в наиболее пострадавшие страны. 

 
Теги: Минск
 
 
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Куба отмечает один из главных государственных праздников - День национального восстания. Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил...
 
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