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Три китайских космических спутника вышли на орбиту
26.07.2020 13:18 — Новости Мира | БT
Источник материала: БTВ Китае запустили три космических спутника гражданского назначения. Вышедшие на орбиту аппараты будут задействованы в географических и астрофизических наблюдениях, а также для развития инфраструктуры интернета. Один из спутников создан для высококачественной трехмерной картографии. Он предоставит данные для предотвращения стихийных бедствий, исследования земельных ресурсов страны, развития сельского хозяйства и экологического управления.
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В Китае запустили три космических спутника гражданского назначения. Вышедшие на орбиту аппараты будут задействованы в географических и астрофизических...
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