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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Три китайских космических спутника вышли на орбиту В Китае запустили три космических спутника гражданского назначения. Вышедшие на орбиту аппараты будут задействованы в географических и астрофизических...

В Китае запустили три космических спутника гражданского назначения. Вышедшие на орбиту аппараты будут задействованы в географических и астрофизических наблюдениях, а также для развития инфраструктуры интернета. Один из спутников создан для высококачественной трехмерной картографии. Он предоставит данные для предотвращения стихийных бедствий, исследования земельных ресурсов страны, развития сельского хозяйства и экологического управления.