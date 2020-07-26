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Три китайских космических спутника вышли на орбиту

26.07.2020 13:18 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

В Китае запустили три космических спутника гражданского назначения. Вышедшие на орбиту аппараты будут задействованы в географических и астрофизических наблюдениях, а также для развития инфраструктуры интернета. Один из спутников создан для высококачественной трехмерной картографии. Он предоставит данные для предотвращения стихийных бедствий, исследования земельных ресурсов страны, развития сельского хозяйства и экологического управления.

 
 
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В Китае запустили три космических спутника гражданского назначения. Вышедшие на орбиту аппараты будут задействованы в географических и астрофизических...
 
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