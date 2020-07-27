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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Всеобъемлющий режим прекращения огня начал действовать на Донбассе Ровно в полночь вступил в силу запрет использования любого вооружения, включая стрелковое оружие в самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных...

Ровно в полночь вступил в силу запрет использования любого вооружения, включая стрелковое оружие в самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках. Договоренности об этом были достигнуты трехсторонней контактной группой по урегулированию ситуации на востоке Украины в составе представителей ОБСЕ, а также Москвы и Киева 22 июля. Контролировать соблюдение прекращения огня будут украинские военные, принимавшие участие в миротворческих операциях ООН. Накануне дополнительные меры по соблюдению режима тишины по телефону обсудили Владимир Зеленский и Владимир Путин. В ходе разговора президент Украины заявил о безальтернативности минских соглашений.