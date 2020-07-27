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Коалы в австралийском штате Новый Южный Уэльс могут исчезнуть уже через 30 лет

27.07.2020 20:04 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

Ученые забили тревогу: коалы в австралийском штате Новый Южный Уэльс могут исчезнуть уже через 30 лет. Это случится, если не будут приняты срочные меры для защиты их среды обитания. К такому выводу пришли представители верхней палаты парламента штата, которые провели расследование и опубликовали отчет. Чтобы исправить ситуацию, парламентарии дали 42 рекомендации. В частности, надо увеличить число нацпарков, чтобы сумчатым было где жить. Сейчас ученые ведут мониторинг популяции при помощи беспилотников, оснащенных инфракрасными камерами.
 
 
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Ученые забили тревогу: коалы в австралийском штате Новый Южный Уэльс могут исчезнуть уже через 30 лет. Это случится, если не будут приняты срочные меры для защиты их...
 
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