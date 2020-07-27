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Великобритания ограничила рекламу жирных продуктов для борьбы с COVID-19

27.07.2020 20:18 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

Как отмечают британские власти, ожирение - одна из крупнейших проблем страны: почти у двух третей совершеннолетних британцев (63%) есть лишний вес, каждый третий ребенок покидает начальную школу с диагностированным ожирением или избыточным весом. Расходы на связанные с этим диагнозом заболевания обходятся государственной системе здравоохранения Великобритании в 6 млрд фунтов стерлингов в год. У людей с ожирением, как отмечают власти, повышается риск смерти от COVID-19. 

По информации Euronews, почти 8% зараженных COVID-19 британцев, попавших в реанимацию в критическом состоянии, страдали от ожирения в тяжелой форме.

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Как отмечают британские власти, ожирение - одна из крупнейших проблем страны: почти у двух третей совершеннолетних британцев (63%) есть лишний вес, каждый третий...
 
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