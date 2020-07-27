ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Соединенные Штаты накрыла протестная пандемия

27.07.2020 21:56 — Новости Мира | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Лидером по числу заболевших COVID-19 все еще остается США. Прирост за сутки - более 56 тыс. человек. Впрочем, последние месяцы Соединенные Штаты накрыла другая пандемия - протестная. Поджоги, грабежи и погромы  стали обыденностью для американских городов. Непрекращающиеся долгое время протесты уже, кажется, переросли в перманентное состояние уличной войны. Эпицентром противостояния  сейчас стал город Портленд. В разгоне митингующих там были вынуждены задействовать военных. Масштабные столкновения происходят каждую ночь с конца мая. Страдают, как всегда, простые люди и бизнес. Ущерб от нескончаемого мародерства и насилия еще предстоит подсчитать. 

Александра Пинчук  продолжит.

Больше, чудовищнее, мощнее. Кажется, именно такой теперь девиз участников стихийно возникших мероприятий в Соединенных Штатах. Больше - толпы, а чудовищнее - поведение на улице, мощнее - сопротивление сотрудникам правоохранительных органов. В Лос-Анджелесе  снова крушат витрины магазинов. С собой на митинги предусмотрительно берут молотки и биты.

Больше двух месяцев многие американские города живут в перманентном состоянии уличной войны

Копов из толпы слепят лазерами, в полицейских запускают петарды, те в ответ пускают в толпу газовые гранаты и резиновые пули. Дубинками участников массовых мероприятий выбивают из центра. Но на этот раз провокаторам удалось зайти еще дальше чем обычно - они снесли ограждение, выставленное вокруг федерального суда. 
Атаке подверглось и здание федерального суда в Окленде. В этом городе днем протесты начинались достаточно мирно, но очень быстро переросли в массовые беспорядки. Самое взрывоопасное противостояние за последние 24 часа, пожалуй, все-таки в Портленде. Местной полиции пока никак не удается взять ситуацию под контроль. Между тем Портленд в соцсетях уже называют американским Бенгази.

Соединенные Штаты накрыла протестная пандемия


Полицейские сдаваться не собираются

В ходе обуздания уличных протестов в штате Калифорния офицеры энергично размахивают дубинками, укладывая всех, кто пришел на митинг, на асфальт. А в центре Сиэтла - перцовый спрей стали распылять участникам демонстрации прямо в лицо. Пострадали и представители СМИ.
В техасском Остине одному из участников массового сборища повезло гораздо меньше. Гаррета Фостера застрелили. При этом, как разъяснили потом в местной полиции, Фостер успел подойти к одному из автомобилей на улице. У него было ружье в руках. Водитель испугался. Он открыл огонь. Раненый скончался в больнице. Подозреваемый задержан. 

Уровень насилия с применением огнестрельного оружия неуклонно растет во всех крупных американских городах

Рядовые будни Чикаго: из автомобиля стреляют по женщине. У нее на руках ребенок. Она ранена и падает, прикрывая своим телом малышку. 
В июне из-за случаев мародерства страна потеряла 23 миллиона долларов. Подсчитать материальный ущерб в данный момент невозможно. Слишком много всего уничтожено, и конца погромам не видно. Президент США Дональд Трамп обещает бороться с преступностью на чикагских улицах с помощью федеральных агентов. Америка ждет, превратится ли Чикаго во второй Портленд. 

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Лидером по числу заболевших COVID-19 все еще остается США. Прирост за сутки - более 56 тыс. человек. Впрочем, последние месяцы Соединенные Штаты накрыла другая пандемия -...
 
Новости дня
Новости в мире
 
Великобритания ограничила рекламу жирных продуктов для борьбы с COVID-19
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Мира

Свежие газеты

26.07.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
27.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Новости Мира)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика