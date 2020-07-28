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Бэнкси пожертвовал на благотворительность серию картин

28.07.2020 10:14 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

Известный уличный художник Бэнкси пожертвовал несколько картин благотворительному аукциону. Речь идет о серии из трех живописных полотен на тему европейского миграционного кризиса. Работы выдержаны в стилистике XIX века. Их предположительная стоимость может составлять от 800 тысяч до более миллиона фунтов стерлингов.  Картины Бэнкси не раз уходили с молотка за шестизначные суммы. Вырученные на торгах средства  будут перечислены на счет медицинского центра в Израиле.
 
 
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Известный уличный художник Бэнкси пожертвовал несколько картин благотворительному аукциону. Речь идет о серии из трех живописных полотен на тему европейского...
 
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