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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Саудовской Аравии начинается хадж без паломников из-за рубежа Впервые в истории без иностранных паломников и прикосновений к святыне Каабе. В Саудовской Аравии сегодня начинается ежегодный обряд хаджа. К нему допустят лишь...

Впервые в истории без иностранных паломников и прикосновений к святыне Каабе. В Саудовской Аравии сегодня начинается ежегодный обряд хаджа. К нему допустят лишь тысячу человек вместо обычных 2,5 миллиона. Также во время молитв нужно надеть на лицо маску. Паломничество продлится шесть дней и завершится 2 августа.