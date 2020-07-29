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В Саудовской Аравии начинается хадж без паломников из-за рубежа
29.07.2020 08:52 — Новости Мира | БT
Источник материала: БTВпервые в истории без иностранных паломников и прикосновений к святыне Каабе. В Саудовской Аравии сегодня начинается ежегодный обряд хаджа. К нему допустят лишь тысячу человек вместо обычных 2,5 миллиона. Также во время молитв нужно надеть на лицо маску. Паломничество продлится шесть дней и завершится 2 августа.
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Впервые в истории без иностранных паломников и прикосновений к святыне Каабе. В Саудовской Аравии сегодня начинается ежегодный обряд хаджа. К нему допустят лишь...
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