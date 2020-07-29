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Отель в США снял вывешенный флаг Норвегии после обвинения в расизме
29.07.2020 13:32 — Новости Мира | БT
Источник материала: БTВладельцы одного из отелей в Мичигане были вынуждены свернуть норвежский флаг из-за обвинений в расизме. Дело в том, что местные жители перепутали его с флагом Конфедерации. Владельцы гостиницы "Северный ананас" говорят, что повесили флаг напротив флага США в 2018-м в честь своего предка, который жил в Норвегии. Этот отель - местная достопримечательность. Его построил еще в 1861 году конгрессмен Оливер Сполдинг.
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Владельцы одного из отелей в Мичигане были вынуждены свернуть норвежский флаг из-за обвинений в расизме. Дело в том, что местные жители перепутали его с флагом...
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