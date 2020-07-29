Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Отель в США снял вывешенный флаг Норвегии после обвинения в расизме Владельцы одного из отелей в Мичигане были вынуждены свернуть норвежский флаг из-за обвинений в расизме. Дело в том, что местные жители перепутали его с флагом...

Владельцы одного из отелей в Мичигане были вынуждены свернуть норвежский флаг из-за обвинений в расизме. Дело в том, что местные жители перепутали его с флагом Конфедерации. Владельцы гостиницы "Северный ананас" говорят, что повесили флаг напротив флага США в 2018-м в честь своего предка, который жил в Норвегии. Этот отель - местная достопримечательность. Его построил еще в 1861 году конгрессмен Оливер Сполдинг.