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Отель в США снял вывешенный флаг Норвегии после обвинения в расизме

29.07.2020 13:32 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

Владельцы одного из отелей в Мичигане были вынуждены свернуть норвежский флаг из-за обвинений в расизме. Дело в том, что местные жители перепутали его с флагом Конфедерации. Владельцы гостиницы "Северный ананас" говорят, что повесили флаг напротив флага США в 2018-м в честь своего предка, который жил в Норвегии. Этот отель - местная достопримечательность. Его построил еще в 1861 году конгрессмен Оливер Сполдинг.
 
 
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Владельцы одного из отелей в Мичигане были вынуждены свернуть норвежский флаг из-за обвинений в расизме. Дело в том, что местные жители перепутали его с флагом...
 
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