Трамп заявил, что не понимает, почему США должны защищать Германию от России: она мало платит НАТО

Источник материала: Tut.by

Президент США Дональд Трамп сокращает американский военный контингент в Германии. Это решение он объяснил недостаточными выплатами ФРГ в рамках сотрудничества по НАТО.



Фото: Reuters

«Германия очень не торопится выплачивать НАТО два процента (от ВВП страны. — Ред.). Поэтому мы выводим часть нашего контингента из Германии», — написал глава Белого дома на своей странице в Twitter в ночь на четверг, 30 июля.

Germany pays Russia billions of dollars a year for Energy, and we are supposed to protect Germany from Russia. What’s that all about? Also, Germany is very delinquent in their 2% fee to NATO. We are therefore moving some troops out of Germany! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 29, 2020

При этом он раскритиковал тот факт, что ФРГ закупает в России большие объемы энергоносителей. «Германия платит России миллиарды долларов каждый год за энергию, а мы должны защищать Германию от России. Как это понимать?» — написал Трамп.

Вывод военных США из ФРГ как «подарок Кремлю»

В свою очередь отставной генерал-лейтенант Фредерик Бенджамин Ходжес, в прошлом командовавший сухопутными войсками Соединенных Штатов в Европе (USAREUR), в интервью DW жестко раскритиковал решение о выводе американских солдат из Германии, назвав его «огромным подарком для Кремля».

По его словам, военный контингент США в Германии нужен не для того, чтобы защищать ФРГ, а для того, чтобы служить «плацдармом», через который проходят военные операции США в Европе, Африке и на Ближнем Востоке.

План США по выводу военных из Германии

Ранее правительство США сообщило подробности плана по выводу военных из Германии. Так, Вашингтон собирается перенести штаб-квартиру Европейского командования вооруженных сил США (Eucom) из Штутгарта в бельгийский Монс.

При этом, по словам министра обороны США Марка Эспера, место дислокации сменят 11 900 военных, а не 9500, как сообщалось ранее. Таким образом, нынешнее число американских солдат и офицеров, базирующихся в Германии, сократится на треть.

5600 солдат и офицеров будут переброшены в другие страны — члены НАТО, еще 6400 возвратятся в США, при этом многие по ротации будут задействованы в других государствах Европы, пояснил Эспер. Как уточняет агентство AFP, возможными странами перебазирования могут стать Италия и Бельгия. Часть контингента, вероятно, отправится в Польшу и страны Балтии, если Варшава будет придерживаться договоренностей, намеченных обеими сторонами, добавил глава Пентагона.