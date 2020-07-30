Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Взрыв в Японском ресторане: 1 человек погиб, 17 пострадали Мощный взрыв прогремел в японском городе Корияма. Уничтожен один из местных ресторанов. Известно о по меньшей мере одном погибшем и 17 раненых. Серьезно пострадало...

Мощный взрыв прогремел в японском городе Корияма. Уничтожен один из местных ресторанов. Известно о по меньшей мере одном погибшем и 17 раненых. Серьезно пострадало отделение банка, клиентов которого задело взрывной волной. Детонация практически снесла павильон, в котором находился ресторан. Косвенной причиной инцидента стала пандемия COVID-19. Ресторан был закрыт с апреля - оставленные без присмотра 6 баллонов газа то ли прохудились, то ли были повреждены. Откуда появилась искра, которая спровоцировала взрыв, выясняет следствие.