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Взрыв в Японском ресторане: 1 человек погиб, 17 пострадали

30.07.2020 09:18 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

Мощный взрыв прогремел в японском городе Корияма. Уничтожен один из местных ресторанов. Известно о по меньшей мере одном погибшем и 17 раненых. Серьезно пострадало отделение банка, клиентов которого задело взрывной волной. Детонация практически снесла павильон, в котором находился ресторан. Косвенной причиной инцидента стала пандемия COVID-19. Ресторан был закрыт с апреля - оставленные без присмотра 6 баллонов газа то ли прохудились, то ли были повреждены. Откуда появилась искра, которая спровоцировала взрыв, выясняет следствие. 

 
 
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Мощный взрыв прогремел в японском городе Корияма. Уничтожен один из местных ресторанов. Известно о по меньшей мере одном погибшем и 17 раненых. Серьезно пострадало...
 
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