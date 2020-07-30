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Взрыв в Японском ресторане: 1 человек погиб, 17 пострадали
30.07.2020 09:18 — Новости Мира | БT
Источник материала: БTМощный взрыв прогремел в японском городе Корияма. Уничтожен один из местных ресторанов. Известно о по меньшей мере одном погибшем и 17 раненых. Серьезно пострадало отделение банка, клиентов которого задело взрывной волной. Детонация практически снесла павильон, в котором находился ресторан. Косвенной причиной инцидента стала пандемия COVID-19. Ресторан был закрыт с апреля - оставленные без присмотра 6 баллонов газа то ли прохудились, то ли были повреждены. Откуда появилась искра, которая спровоцировала взрыв, выясняет следствие.
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Мощный взрыв прогремел в японском городе Корияма. Уничтожен один из местных ресторанов. Известно о по меньшей мере одном погибшем и 17 раненых. Серьезно пострадало...
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