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В законодательном собрании Ульяновской области ожесточенно подрались депутаты
30.07.2020 09:18 — Новости Мира | БT
Источник материала: БTНесколько парламентариев даже обратились за медпомощью. Конфликт возник из-за плаката, который, по мнению части депутатов, оскорблял местного губернатора. Его сорвали, но авторы встали на защиту своего транспаранта. На место происшествия вызвали представители полиции, но к этому моменту конфликт уже был исчерпан. Участников столкновения, вероятно, ждут административные наказания.
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Несколько парламентариев даже обратились за медпомощью. Конфликт возник из-за плаката, который, по мнению части депутатов, оскорблял местного губернатора. Его...
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