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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В законодательном собрании Ульяновской области ожесточенно подрались депутаты Несколько парламентариев даже обратились за медпомощью. Конфликт возник из-за плаката, который, по мнению части депутатов, оскорблял местного губернатора. Его...

Несколько парламентариев даже обратились за медпомощью. Конфликт возник из-за плаката, который, по мнению части депутатов, оскорблял местного губернатора. Его сорвали, но авторы встали на защиту своего транспаранта. На место происшествия вызвали представители полиции, но к этому моменту конфликт уже был исчерпан. Участников столкновения, вероятно, ждут административные наказания.