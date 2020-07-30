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Трамп поставил вопрос о переносе президентских выборов в США
30.07.2020 19:36 — Новости Мира | БT
Источник материала: БTПрезидентские выборы в США могут перенести. Такой вопрос в своем Twitter-аккаунте поставил Дональд Трамп. По мнению американского лидера, в условиях пандемии голосование по почте может оказаться самым нечестным в истории и, как он написал, это будет большим позором для США. Ранее Трамп неоднократно критиковал возможность голосовать по почте во время выборов и выступал за очную форму явки избирателей на участок.
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Президентские выборы в США могут перенести. Такой вопрос в своем Twitter-аккаунте поставил Дональд Трамп. По мнению американского лидера, в условиях пандемии...
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