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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Трамп поставил вопрос о переносе президентских выборов в США Президентские выборы в США могут перенести. Такой вопрос в своем Twitter-аккаунте поставил Дональд Трамп. По мнению американского лидера, в условиях пандемии...

Президентские выборы в США могут перенести. Такой вопрос в своем Twitter-аккаунте поставил Дональд Трамп. По мнению американского лидера, в условиях пандемии голосование по почте может оказаться самым нечестным в истории и, как он написал, это будет большим позором для США. Ранее Трамп неоднократно критиковал возможность голосовать по почте во время выборов и выступал за очную форму явки избирателей на участок.