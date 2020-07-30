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Рекордное падение ВВП США

30.07.2020 19:50 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

Тем временем в США зафиксировано рекордное падение ВВП. С апреля по июнь валовой продукт снизился на 32,9%. И нынешнее падение в четыре раза больше, чем во время финансового кризиса.

Эксперты отмечают самый резкий в истории спад ВВП Германии - на 10,1%. Снижение связано с падением инвестиций и экспорта из-за пандемии. 

В Австрии ВВП во втором квартале сократился на 10,7%, и это стало крупнейшим спадом в экономике со времен окончания Второй мировой войны. Наиболее сильно пострадали отрасль розничной торговли, спорт, гостиничный и ресторанный бизнес, сферы услуг и развлечений. Также после введения в стране в марте карантинных ограничений уровень безработицы превысил 12% и стал самым высоким с 1946 года. Без работы остались более 500 тысяч человек.

 
 
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В США зафиксировано рекордное падение ВВП. С апреля по июнь валовой продукт снизился на 32,9%. И нынешнее падение в четыре раза больше, чем во время финансового...
 
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