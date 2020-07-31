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Иран согласился на выплату компенсаций за сбитый украинский Boeing

31.07.2020 06:50 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Иран выплатит компенсацию за сбитый по ошибке в начале января пассажирский Boeing 737−800 «Международных авиалиний Украины». Об этом заявил официальный представитель МИД страны Аббас Мусави, передает агентство IRNA.


Фото: Reuters

«Иран согласился выплатить компенсацию за самолет, но этот процесс занимает много времени и имеет различные технические и юридические аспекты», — сообщил Мусави.

Он пояснил, что переговоры по вопросу выплат компенсаций продолжаются и отдельно отметил, что Тегеран взял на себя ответственность за сбитый лайнер.

Самолет, вылетевший из Тегерана в Киев, потерпел крушение 8 января 2020 года вскоре после взлета. Погибли все 176 человек, находившиеся на борту — граждане Украины, Ирана, Афганистана, Канады, Великобритании, Германии, Швеции.

Изначально иранские авиавласти утверждали, что причиной катастрофы стал пожар в двигателе самолета.

Спустя три дня Иранские власти признали, что сбили лайнер по ошибке: оператор системы ПВО принял его за вражескую крылатую ракету, поскольку ждал воздушной атаки со стороны США.

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал обратиться в международные судебные инстанции, если Тегеран не выполнит взятых на себя обязательств в связи с крушением самолета.

В июле Организация гражданской авиации Ирана опубликовала доклад о ходе расследования инцидента. В нем уточняется, что причиной атаки на пассажирский Boeing стала неправильная настройка комплекса ПВО.

 
 
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Об этом заявил официальный представитель МИД страны Аббас Мусави, передает агентство IRNA.
 
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