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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Мусульмане отмечают начало Курбан-байрама По всему миру в праздник жертвоприношения верующие совершают полное омовение и, надев опрятную одежду, собираются на молитвы в мечети. Многие из храмов в этом году...

По всему миру в праздник жертвоприношения верующие совершают полное омовение и, надев опрятную одежду, собираются на молитвы в мечети. Многие из храмов в этом году из-за пандемии закрыты. Поэтому некоторые имамы читают свои проповеди онлайн. Кульминация праздника - жертвоприношение во имя Аллаха. Считается, что оно должно принести пользу окружающим людям.