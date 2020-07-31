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Мусульмане отмечают начало Курбан-байрама
31.07.2020 09:46 — Новости Мира | БT
Источник материала: БTПо всему миру в праздник жертвоприношения верующие совершают полное омовение и, надев опрятную одежду, собираются на молитвы в мечети. Многие из храмов в этом году из-за пандемии закрыты. Поэтому некоторые имамы читают свои проповеди онлайн. Кульминация праздника - жертвоприношение во имя Аллаха. Считается, что оно должно принести пользу окружающим людям.
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По всему миру в праздник жертвоприношения верующие совершают полное омовение и, надев опрятную одежду, собираются на молитвы в мечети. Многие из храмов в этом году...
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