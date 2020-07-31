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На выборах и референдумах в России можно будет голосовать 3 дня
31.07.2020 17:28 — Новости Мира | БT
Источник материала: БTСоответствующий закон подписал президент страны. Документ разрешает проводить выборы и референдумы вне помещения для голосования на оборудованных территориях. Но не предусматривает многодневное голосование по открепительным удостоверениям или досрочное голосование.
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Соответствующий закон подписал президент страны. Документ разрешает проводить выборы и референдумы вне помещения для голосования на оборудованных...
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