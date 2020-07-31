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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В субботу температура воздуха в Италии поднимется до 40 градусов Итальянцам рекомендовали готовиться к невиданной жаре. Минздрав Италии объявил наивысший "красный" уровень погодной опасности сразу в 14 городах. На них...

Итальянцам рекомендовали готовиться к невиданной жаре. Минздрав Италии объявил наивысший "красный" уровень погодной опасности сразу в 14 городах. На них надвигается африканский антициклон.Уже в субботу температура воздуха поднимется до 40 градусов. Конец июля запомнится аномальной жарой и многим европейцам. Во Франции, Испании, Греции и Болгарии эти антирекорды привели и к масштабным лесным пожарам.