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До 18 выросло число погибших в результате теракта в Афганистане
31.07.2020 20:02 — Новости Мира | БT
Источник материала: БTНачиненный взрывчаткой автомобиль взорвался на востоке страны. В больницах остаются не менее 30 раненых. Ответственность за инцидент на себя пока не взяла ни одна террористическая группировка.
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Начиненный взрывчаткой автомобиль взорвался на востоке страны. В больницах остаются не менее 30 раненых. Ответственность за инцидент на себя пока не взяла ни одна...
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