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11 человек пострадали при попытке ограбления торгового центра в столице Германии
31.07.2020 20:02 — Новости Мира | БT
Источник материала: БTПо информации местных СМИ, в качестве оружия злоумышленники использовали слезоточивый газ. Их целью, скорее всего, было отделение банка ТЦ. Прилегающая к зданию улица перекрыта. Здесь дежурят машины полиции и скорой. Четверым предполагаемым налетчикам удалось скрыться.
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По информации местных СМИ, в качестве оружия злоумышленники использовали слезоточивый газ. Их целью, скорее всего, было отделение банка ТЦ. Прилегающая к зданию...
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