«Это национальная катастрофа». Что происходит в Бейруте, где прогремел сильнейший взрыв

Источник материала: Tut.by

Более 70 человек погибли, еще три тысячи пострадали в результате сильнейшего взрыва, который прогремел в порту Бейрута. И эти данные не окончательные. Из-за взрыва, мощность которого была эквивалентна землетрясению магнитудой 4,5 балла, разрушенными и покореженными оказались сотни домов, спасательные работы еще продолжаются.

Взрыв в ливанской столице прогремел 4 июля в районе порта. О том что стало его причиной, официально пока так и не объявлено. Первоначально звучало, что взорвался корабль с фейерверками. Еще одна версия — сдетонировал конфискованный девять лет назад «груз взрывоопасных веществ».





Глава МВД Ливана заявил, что взорвалась аммиачная селитра, передает телеканал Al Hadath . 2700 тонн конфискованной селитры хранились на одном из складов и сдетонировали во время проведения сварочных работ.

Иорданские сейсмологи заявили, что сила взрыва по мощности была эквивалентна землетрясению магнитудой 4,5 балла. Его отголоски были слышны даже в столице Кипра Никосии — за 250 км от Бейрута. Верховный совет обороны Ливана объявил Бейрут зоной бедствия.













Губернатор города сравнил произошедшее со «взрывами в Хиросиме и Нагасаки». По его данным, пострадала половина зданий города.

«За всю свою жизнь я не видел таких разрушений. Это национальная катастрофа», — заявил градоначальник.





В результате инцидента погибли 70 человек, еще три тысячи получили ранения. Больницы столицы переполнены — пострадавших отправляют в пригород.

























Среди погибших — генеральный секретарь ливанской Партии Катаиб Низар Наджарян. Пострадали супруга и дочь премьер-министра Ливана, среди получивших травмы также несколько советников главы правительства, сообщает Al Arabiya .









5 августа в Ливане объявили днем общенационального траура.

Гуманитарную и медицинскую помощь Ливану предложили Израиль, Турция, Россия, лидеры стран Евросоюза и другие.