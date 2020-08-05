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«Это национальная катастрофа». Что происходит в Бейруте, где прогремел сильнейший взрыв
05.08.2020 06:02 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Более 70 человек погибли, еще три тысячи пострадали в результате сильнейшего взрыва, который прогремел в порту Бейрута. И эти данные не окончательные. Из-за взрыва, мощность которого была эквивалентна землетрясению магнитудой 4,5 балла, разрушенными и покореженными оказались сотни домов, спасательные работы еще продолжаются.
Взрыв в ливанской столице
Глава МВД Ливана заявил, что взорвалась аммиачная селитра, передает телеканал
Иорданские сейсмологи заявили, что сила взрыва по мощности была эквивалентна землетрясению магнитудой 4,5 балла. Его отголоски были слышны даже в столице Кипра Никосии — за 250 км от Бейрута. Верховный совет обороны Ливана объявил Бейрут зоной бедствия.
Губернатор города сравнил произошедшее со «взрывами в Хиросиме и Нагасаки». По его данным, пострадала половина зданий города.
«За всю свою жизнь я не видел таких разрушений. Это национальная катастрофа», —
В результате инцидента погибли 70 человек, еще три тысячи получили ранения. Больницы столицы переполнены — пострадавших отправляют в пригород.
Среди погибших — генеральный секретарь ливанской Партии Катаиб Низар Наджарян. Пострадали супруга и дочь премьер-министра Ливана, среди получивших травмы также несколько советников главы правительства, сообщает
5 августа в Ливане объявили днем общенационального траура.
Гуманитарную и медицинскую помощь Ливану предложили Израиль, Турция, Россия, лидеры стран Евросоюза и другие.
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Губернатор города сравнил произошедшее со «взрывами в Хиросиме и Нагасаки». По его данным, пострадала половина зданий города. «За всю свою жизнь я не видел таких...
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