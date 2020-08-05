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В Испании не могут найти бывшего короля Хуана Карлоса. Он уехал, но куда - неизвестно

05.08.2020 07:26 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Испанские средства массовой информации распространяют различные версии о том, где сейчас находится бывший король Испании Хуан Карлос, в понедельник заявивший о решении покинуть страну на фоне обвинений в коррупции. Глава испанского правительства заявил, что не знает о его местонахождении.


Хуан Карлос I, фото: Reuters

82-летний бывший монарх, который отрекся от престола в 2014 году, заявил, что будет жить за пределами Испании, чтобы его сын, король Филипп IV мог «править в спокойствии». Хуан Карлос, против которого ведется расследование по подозрению в коррупции, отметил, что такое решение связано с некоторыми событиями в его частной жизни, вызвавшими общественный резонанс.

Бывший король не уточнил, в какую страну он переедет, и когда именно это сделает.

В испанских СМИ появились сообщения, что Хуан Карлос уже покинул Испанию — и сейчас он якобы находится в Доминиканской Республике. Вместе с тем, власти этой страны сообщили, что у них нет информации о приезде Хуана Карлоса.

Официальный представитель иммиграционной службы Доминиканской Республики заявила, что бывший монарх границу не пересекал. Однако она уточнила, что он посещал это государство в течение нескольких дней с конца февраля по начало марта.

Премьер-министр Испании Педро Санчес заявил, что не знает, где сейчас находится бывший король.

Пресса тем временем полна самыми разными предположениями о том, куда мог переехать Хуан Карлос.

По данным издания La Vanguardia, в понедельник он прибыл в Португалию и планировал отправиться в Доминиканскую Республику, чтобы поселиться там у своих друзей. Другая газета, ABC утверждает, что он уже находится в Доминиканской республике. Однако El Confidencial пишет, что он может оставаться в Португалии, Франции или в Италии. Одна из самых авторитетных испанских газет, El Pais воздерживается от спекуляций о местонахождении Хуана Карлоса.

При этом СМИ Португалии предполагают, что бывший монарх находится в одном из местных курортных городов — Эшториле или Кашкайше.

Что написал бывший король и в чем его обвиняют

В своем письме нынешнему королю Филиппу Хуан Карлос отметил, что и дальше будет в распоряжении прокуратуры Испании, которая расследует его возможную причастность к заключению многомиллиардного контракта на строительство испанскими компаниями скоростной железной дороги от Мекки до Медины.

За три года до этой сделки испанский монарх получил от короля Саудовской Аравии подарок в размере 100 млн долларов, большая часть этих денег была передана бывшей любовнице Хуана Карлоса — немецкой предпринимательнице Коринне цу Сайн-Витгенштейн.

Собственное расследование обстоятельств этого дела также ведет прокуратура Швейцарии. Как она подозревает, бывший король, возможно, хранил в этой стране незадекларированные средства.

Хуан Карлос неоднократно отказывался комментировать обвинения в свой адрес. Испанское правительство в свою очередь заявило, что руководствуется принципом всеобщего равенства перед законом и не будет вмешиваться в ход расследования.

«Год назад я выразил тебе свою волю и желание прекратить официальную деятельность, — было сказано в письме Филиппу, опубликованном на сайте испанской монархии. — Сейчас, руководствуясь стремлением всеми силами служить испанскому народу, его институтам и тебе как королю, я сообщаю о своем хорошо обдуманном решении переехать за пределы Испании».

В марте король Филипп отказался принимать наследство от своего отца. Кроме того, королевский дворец сообщил, что бывший монарх прекратит получать содержание в размере 194 тыс. евро в год.

По испанским законам, король не может быть привлечен к ответственности за какие-либо действия, совершенные до его отречения в 2014 году.

Что говорят испанские политики

Премьер-министр Испании Педро Санчес заявил журналистам после заседания правительства, что власти «с полнейшим уважением» отнеслись к решению Хуана Карлоса покинуть страну.

Санчес при этом отметил, что в Испании принято оценивать деятельность людей, а не институтов, которые они представляют, и страна нуждается в «стабильности». Таким образом он косвенно ответил на призывы некоторых политиков, которые призывают отказаться от монархии в Испании на фоне многочисленных скандалов вокруг Хуана Карлоса.

Ситуация вокруг отъезда бывшего монарха из страны привела к конфликту партии Санчеса с партнерами по правящей коалиции — левой партии «Подемос» («Мы можем»). Представители этой политической силы заявили, что не знали о каких-либо переговорах королевской семьи с правительством. По словам Ирен Монтеро, министра по вопросам равенства, решение Хуана Карлоса покинуть страну поставило монархию в «очень невыгодное и трудное положение». По ее словам, испанский народ, «не сможет мириться с новыми проявлениями коррупции и безнаказанности».

Как передает из Мадрида корреспондент Би-би-си Ник Бик, нынешняя ситуация стала унижением для Хуана Карлоса — монарха, который надеялся войти в историю как лидер, сумевший обеспечить переход Испании от диктатуры к демократии после смерти генерала Франсиско Франко в 1975 году.

Король Хуан Карлос

  • Родился в столице Италии Риме в 1938 году
  • Взошел на испанский престол в ноябре 1975 года, через два дня после смерти диктатора Франсиско Франко
  • Получил репутацию человека, который обеспечил переход Испании к демократии в трудный исторический период
  • К концу своего 39-летнего правления стал фигурантом нескольких громких скандалов
  • Отрекся от престола 18 июня 2014 года в пользу своего сына Филиппа

 
 
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Испанские средства массовой информации распространяют различные версии о том, где сейчас находится бывший король Испании Хуан Карлос, в понедельник заявивший о...
 
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