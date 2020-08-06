Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Илон Маск испытал прототип корабля для полетов на Марс Аппарат компании SpaceX поднялся на высоту 150 метров и мягко приземлился, выпустив из себя посадочные опоры. Корабль Starship уже испытывали ранее, но попытки не были...

Аппарат компании SpaceX поднялся на высоту 150 метров и мягко приземлился, выпустив из себя посадочные опоры. Корабль Starship уже испытывали ранее, но попытки не были успешными. Тогда Маск объяснял это человеческим фактором. Кажется, сейчас глава SpaceX доволен прогрессом. "Марс выглядит все реальнее", - написал он в своем "Твиттере".Настоящий Starship будет самым большим космическим кораблем в истории, с шестью ракетными двигателями "Раптор", длиной 50 метров и экипажем до 100 человек.