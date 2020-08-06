Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В ОАЭ дотла сгорел крупный рынок, с соседней больницы эвакуировали пациентов Крупный пожар произошел на одном из рынков города Аджман в Эмиратах. Речь идет об овощном и фруктовом базаре. Кадры с места ЧП публикуют очевидцы. К счастью,...

Крупный пожар произошел на одном из рынков города Аджман в Эмиратах. Речь идет об овощном и фруктовом базаре. Кадры с места ЧП публикуют очевидцы.К счастью, пострадавших нет, так как последние несколько месяцев рынок был закрыт из-за пандемии. Однако в результате пожара выгорели все торговые помещения. Огонь грозил перекинуться на соседнюю больницу, ее пациентов экстренно эвакуировали.