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В ОАЭ дотла сгорел крупный рынок, с соседней больницы эвакуировали пациентов
06.08.2020 09:06 — Новости Мира | БT
Источник материала: БTКрупный пожар произошел на одном из рынков города Аджман в Эмиратах. Речь идет об овощном и фруктовом базаре. Кадры с места ЧП публикуют очевидцы.
К счастью, пострадавших нет, так как последние несколько месяцев рынок был закрыт из-за пандемии. Однако в результате пожара выгорели все торговые помещения. Огонь грозил перекинуться на соседнюю больницу, ее пациентов экстренно эвакуировали.
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Крупный пожар произошел на одном из рынков города Аджман в Эмиратах. Речь идет об овощном и фруктовом базаре. Кадры с места ЧП публикуют очевидцы. К счастью,...
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