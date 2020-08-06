Источник материала: БT





В Минске в знак скорби здание окрасили в цвета флага Ливана





Разрушения в Бейруте видны с земной орбиты

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Ущерб от взрыва в Бейруте - $15 млрд 137 погибших, более 5 тысяч пострадавших и 15 миллиардов долларов ущерба. В Ливане подсчитывают ущерб от взрыва в бейрутском порту. Для ликвидации последствий ...

137 погибших, более 5 тысяч пострадавших и 15 миллиардов долларов ущерба. В Ливане подсчитывают ущерб от взрыва в бейрутском порту. Для ликвидации последствий призвана армия. Мировое сообщество тоже не остается в стороне. В страну прибыли спасатели, пожарные, врачи из Италии, Швейцарии, России и Франции. К слову, в последней в память всех жертв отключили подсветку у Эйфелевой башни.Похожую акцию провели и в Минске. В знак скорби и солидарности фасад здания бизнес-центра в столице окрасили в цвета флага Ливана.Еврокомиссия предоставила стране 33 миллиона евро на восстановление городской инфраструктуры, повреждения которой можно увидеть даже из космоса. На полученных со спутника кадрах видно, что дома и складские помещения разрушены до основания.