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Ущерб от взрыва в Бейруте - $15 млрд

06.08.2020 21:56 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

137 погибших, более 5 тысяч пострадавших и 15 миллиардов долларов ущерба. В Ливане подсчитывают ущерб от взрыва в бейрутском порту. Для ликвидации последствий  призвана армия.  Мировое сообщество тоже не остается в стороне. В страну прибыли спасатели, пожарные, врачи из Италии, Швейцарии, России и Франции.  К слову, в последней в память всех жертв отключили подсветку у Эйфелевой башни. 


В Минске в знак скорби здание окрасили в цвета флага Ливана


Похожую акцию провели и в Минске. В знак скорби и солидарности фасад здания бизнес-центра в столице окрасили в цвета флага Ливана. 


Разрушения в Бейруте видны с земной орбиты


Еврокомиссия предоставила стране 33 миллиона евро на восстановление городской инфраструктуры, повреждения которой можно увидеть даже из космоса. На полученных со спутника кадрах видно, что дома и складские помещения разрушены до основания.

 
Теги: Минск
 
 
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137 погибших, более 5 тысяч пострадавших и 15 миллиардов долларов ущерба. В Ливане подсчитывают ущерб от взрыва в бейрутском порту. Для ликвидации последствий ...
 
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