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70-я ночь протестов в США
06.08.2020 22:10 — Новости Мира | БT
Источник материала: БTПосле пары дней относительного спокойствия в Орегоне снова начались массовые беспорядки. Протестующие атаковали Восточный полицейский участок города. Возле здания нашли взрывное устройство. Бунтовщики - именно так называет полиция вышедшую на улицу толпу - баррикадируют дороги и устраивают поджоги. Начальник полицейского управления положительно оценил реакцию своих сотрудников. Для усмирения протестующих применяется слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Стражи правопорядка задерживают агрессивно настроенных манифестантов.
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После пары дней относительного спокойствия в Орегоне снова начались массовые беспорядки. Протестующие атаковали Восточный полицейский участок города. Возле...
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