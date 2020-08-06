Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так 70-я ночь протестов в США После пары дней относительного спокойствия в Орегоне снова начались массовые беспорядки. Протестующие атаковали Восточный полицейский участок города. Возле...

После пары дней относительного спокойствия в Орегоне снова начались массовые беспорядки. Протестующие атаковали Восточный полицейский участок города. Возле здания нашли взрывное устройство. Бунтовщики - именно так называет полиция вышедшую на улицу толпу - баррикадируют дороги и устраивают поджоги. Начальник полицейского управления положительно оценил реакцию своих сотрудников. Для усмирения протестующих применяется слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Стражи правопорядка задерживают агрессивно настроенных манифестантов.