ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Трамп запретил гражданам США иметь дела с TikTok

07.08.2020 07:26 — Новости Мира | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Президент США Дональд Трамп подписал указы, которые запрещают американским гражданам «иметь какие-либо дела с китайскими компаниями ByteDance и Tencent, которые владеют TikTok и мессенджером Weсhat. Детали запрета при этом не приводятся, однако указывается, что в случае нарушения запрета виновным будет грозить наказание.


Фото: Flickr / The White House

Решения вступают в силу спустя 45 дней.

Указы Трампа стали очередным ударом по китайским компаниям. Накануне государственный секретарь США Майк Помпео потребовал от американским онлайн-магазинов убрать два приложения из продажи, а вечером 6 августа Сенат единогласно одобрил закон, запрещающий госслужащим использовать TikTok на служебных устройствах.

Поводом для ограничений стала уверенность американских властей в том, что TikTok и Weсhat могут быть использованы китайскими коммунистами для кампаний по дезинформации и пропаганды. В указе Трампа говорится о том, что посредством TikTok власти КНР могут собирать личные данные граждан США, отслеживать местонахождение госслужащих и использовать эту информацию в шпионских целях.

Reuters указывает, что если TikTok по сути является развлекательным приложением, то Weсhat активно используют китайские бизнесмены, и его запрет может негативно сказаться на дальнейших переговорах с американскими партнерами. Объясняется это в том числе том, что другие популярные мессенджеры вроде Whatsapp в Китае официально запрещены.

1 августа Трамп заявил, что запретит TikTok в Штатах, и что у него на это «есть все полномочия». Позже президент потребовал продать приложение американской компании до 15 сентября, в противном случае вновь угрожая запретом. Reuters со ссылкой на официального представителя китайской компании ByteDance — разработчика социальной сети TikTok — указал, что компания рассматривает возможность создания штаб-квартиры TikTok за пределами Соединенных Штатов.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Указ вступает в силу через 45 дней. За это время TikTok может приобрести американская компания.
 
Новости дня
Новости в мире
 
16 сотрудников порта Бейрута взяты под стражу по делу о взрыве
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Мира

Свежие газеты

06.08.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
07.08.2020
Новости Волковыска

Архив (Новости Мира)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика