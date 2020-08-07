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Акции протеста в Бейруте переросли в массовые беспорядки

07.08.2020 09:32 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

Разгромлены магазины. В сотрудников службы правопорядка полетели камни. Полиция вынуждена была в ответ применить слезоточивый газ. Напомним, в порту столицы Ливана во вторник прогремел мощный взрыв. На воздух взлетело несколько тонн нитрата аммония, который небезопасно хранили с 2013 года. Погибли 149 человек, свыше 5 тысяч были ранены. Взрывная волна разрушила целые районы города. Многие дома и предприятия превратились в руины. Десятки человек до сих пор в списке пропавших без вести.
 
 
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Разгромлены магазины. В сотрудников службы правопорядка полетели камни. Полиция вынуждена была в ответ применить слезоточивый газ. Напомним, в порту столицы...
 
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