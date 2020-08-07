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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Акции протеста в Бейруте переросли в массовые беспорядки Разгромлены магазины. В сотрудников службы правопорядка полетели камни. Полиция вынуждена была в ответ применить слезоточивый газ. Напомним, в порту столицы...

Разгромлены магазины. В сотрудников службы правопорядка полетели камни. Полиция вынуждена была в ответ применить слезоточивый газ. Напомним, в порту столицы Ливана во вторник прогремел мощный взрыв. На воздух взлетело несколько тонн нитрата аммония, который небезопасно хранили с 2013 года. Погибли 149 человек, свыше 5 тысяч были ранены. Взрывная волна разрушила целые районы города. Многие дома и предприятия превратились в руины. Десятки человек до сих пор в списке пропавших без вести.