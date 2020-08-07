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Акции протеста в Бейруте переросли в массовые беспорядки
07.08.2020 09:32 — Новости Мира | БT
Источник материала: БTРазгромлены магазины. В сотрудников службы правопорядка полетели камни. Полиция вынуждена была в ответ применить слезоточивый газ. Напомним, в порту столицы Ливана во вторник прогремел мощный взрыв. На воздух взлетело несколько тонн нитрата аммония, который небезопасно хранили с 2013 года. Погибли 149 человек, свыше 5 тысяч были ранены. Взрывная волна разрушила целые районы города. Многие дома и предприятия превратились в руины. Десятки человек до сих пор в списке пропавших без вести.
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Разгромлены магазины. В сотрудников службы правопорядка полетели камни. Полиция вынуждена была в ответ применить слезоточивый газ. Напомним, в порту столицы...
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