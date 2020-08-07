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Кот-д’Ивуар отмечает День независимости

07.08.2020 12:50 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

Кот-д’Ивуар отмечает сегодня национальный праздник. В этот день 60 лет назад была провозглашена независимость страны от Франции. Глава белорусского государства поздравил Президента Кот-д’Ивуара Алассана Драмана Уаттару с Днем независимости. Александр Лукашенко подтвердил заинтересованность Минска в дальнейшем расширении взаимодействия и предложил обсудить на правительственном уровне вопросы поставок в Кот-д’Ивуар машин, оборудования и сельхозпродукции из Беларуси.
 
Теги: Минск
 
 
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Кот-д’Ивуар отмечает сегодня национальный праздник. В этот день 60 лет назад была провозглашена независимость страны от Франции. Глава белорусского государства...
 
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