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Кот-д’Ивуар отмечает День независимости
07.08.2020 12:50 — Новости Мира | БT
Источник материала: БTКот-д’Ивуар отмечает сегодня национальный праздник. В этот день 60 лет назад была провозглашена независимость страны от Франции. Глава белорусского государства поздравил Президента Кот-д’Ивуара Алассана Драмана Уаттару с Днем независимости. Александр Лукашенко подтвердил заинтересованность Минска в дальнейшем расширении взаимодействия и предложил обсудить на правительственном уровне вопросы поставок в Кот-д’Ивуар машин, оборудования и сельхозпродукции из Беларуси.
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Кот-д’Ивуар отмечает сегодня национальный праздник. В этот день 60 лет назад была провозглашена независимость страны от Франции. Глава белорусского государства...
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