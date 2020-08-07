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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так На севере Китая мужчина скончался от чумы. Объявлен третий уровень эпидпредупреждения Не менее тревожные новости приходят из Китая. На севере страны мужчина скончался от чумы. Медикам удалось поставить диагноз только после смерти - при помощи...

Не менее тревожные новости приходят из Китая. На севере страны мужчина скончался от чумы. Медикам удалось поставить диагноз только после смерти - при помощи лабораторных тестов. Всех вступавших с мужчиной в тесный контакт изолировали. По некоторым данным, это более 30 человек. В доме, где проживал покойный, и в зданиях по соседству проводят тщательную дезинфекцию. Местные власти объявили третий уровень эпидемиологического предупреждения. В действие введены меры профилактики и контроля над распространением заболевания.