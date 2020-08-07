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На севере Китая мужчина скончался от чумы. Объявлен третий уровень эпидпредупреждения
07.08.2020 12:50 — Новости Мира | БT
Источник материала: БTНе менее тревожные новости приходят из Китая. На севере страны мужчина скончался от чумы. Медикам удалось поставить диагноз только после смерти - при помощи лабораторных тестов. Всех вступавших с мужчиной в тесный контакт изолировали. По некоторым данным, это более 30 человек. В доме, где проживал покойный, и в зданиях по соседству проводят тщательную дезинфекцию. Местные власти объявили третий уровень эпидемиологического предупреждения. В действие введены меры профилактики и контроля над распространением заболевания.
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Не менее тревожные новости приходят из Китая. На севере страны мужчина скончался от чумы. Медикам удалось поставить диагноз только после смерти - при помощи...
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