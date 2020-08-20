Макрон предложил посредничество ЕС для выхода из политического кризиса в Беларуси

Источник материала: Tut.by

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил о готовности Евросоюза выступить в роли посредника в урегулировании кризиса в Беларуси. В том числе при участии России. Такое заявление французский лидер сделал 20 августа в ходе совместной пресс-конференции вместе с канцлером Германии Ангелой Меркель в Брегансоне.



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«Необходим диалог между властями, оппозицией и гражданским обществом. Мы бы хотели, чтобы этот диалог начали сами белорусы. Но Европейский Союз готов сопровождать [Беларусь] в установлении этого диалога, если наша посредническая роль может быть полезной и если этого захотят сами белорусы», — отметил Макрон.

Он подчеркнул, что посредниками также могут выступить другие организации, в частности ОБСЕ, а также Россия.

Накануне, в ходе внеочередного саммита ЕС было принято решение не признавать официальные результаты президентских выборов в Беларуси. В скором времени ЕС также пообещал принять санкции в отношении руководителей Беларуси, «ответственных за репрессии». Кроме того, европейские лидеры заявили о том, что будут «поддерживать мирный демократический переход в Беларуси».

Ранее, 16 августа, Макрон призвал ЕС поддержать белорусов в борьбе за их «права, свободу и суверенитет».