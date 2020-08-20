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Состояние Алексея Навального стабильно тяжелое. В Омск прилетят специалисты из Москвы
21.08.2020 06:21 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Состояние политика Алексея Навального оценивается как стабильно тяжелое. Об этом сообщается на официальной странице Минздрава Омской области во «ВКонтакте».
В региональном ведомстве заявили, что 21 августа для проведения расширенного консилиума из Москвы в Омск прибудут анестезиологи-реаниматологи и нейрофизиологи Национального медико-хирургического центра имени Пирогова и Центра нейрохирургии имени академика Бурденко.
Соратники Навального настаивают на его перемещении в клинику за границу. О готовности оказать политику помощь в своих странах заявили лидеры Германии и Франции Ангела Меркель и Эмманюэль Макрон.
Врачи клиники, где находится Навальный, отказывают в его перевозке, ссылаясь на его тяжелое состояние. Соратники политика считают, что это делается по другим причинам — чтобы невозможно было установить, каким токсином отравлен Навальный.
Точный диагноз Навального до сих пор неизвестен.
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В региональном ведомстве заявили, что 21 августа для проведения расширенного консилиума из Москвы в Омск прибудут анестезиологи-реаниматологи и нейрофизиологи...
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