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Состояние Алексея Навального стабильно тяжелое. В Омск прилетят специалисты из Москвы

21.08.2020 06:21 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Состояние политика Алексея Навального оценивается как стабильно тяжелое. Об этом сообщается на официальной странице Минздрава Омской области во «ВКонтакте».


Фото: Reuters

В региональном ведомстве заявили, что 21 августа для проведения расширенного консилиума из Москвы в Омск прибудут анестезиологи-реаниматологи и нейрофизиологи Национального медико-хирургического центра имени Пирогова и Центра нейрохирургии имени академика Бурденко.

Соратники Навального настаивают на его перемещении в клинику за границу. О готовности оказать политику помощь в своих странах заявили лидеры Германии и Франции Ангела Меркель и Эмманюэль Макрон.

Врачи клиники, где находится Навальный, отказывают в его перевозке, ссылаясь на его тяжелое состояние. Соратники политика считают, что это делается по другим причинам — чтобы невозможно было установить, каким токсином отравлен Навальный.

Точный диагноз Навального до сих пор неизвестен.

 
 
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В региональном ведомстве заявили, что 21 августа для проведения расширенного консилиума из Москвы в Омск прибудут анестезиологи-реаниматологи и нейрофизиологи...
 
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