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Гордон: приближенные Лукашенко боятся сказать ему правду
21.08.2020 07:01 — Новости Мира | БДГ
Источник материала: БДГ
Украинский журналист Дмитрий Гордон, который за три дня до выборов взял
Интервью о ситуации в Беларуси и Александре Лукашенко взял у Гордона российский телеканал «Дождь».
О протестах
По словам журналиста, во время встречи Лукашенко был абсолютно миролюбиво настроен, а на вопрос о том, будет ли он разгонять акции протеста (если они будут), президент ответил, что «ни в коем случае». Ведь это будет на руку врагам.
Гордон не представлял, что такое может быть в Беларуси, "такая жестокость по отношению к своему народу, такое озверение". Умные люди понимают, что чем больше давишь, тем сильнее противодействие.
Ему боятся сказать правду
На вопрос, пользуется ли он интернетом, Лукашенко ответил, что получает информацию в папочке по старинке. «А кто те таинственные люди, которые дают ему эту информацию? И что это за информация? Это очень важно на самом деле», - сказал журналист.
Он считает, что приближенные Лукашенко просто боятся сказать ему правду.
Говорил ли президент искренне, и все случилось неожиданно, или намеренно не говорил правду?
- Александр Григорьевич сейчас не в состоянии адекватно оценивать ситуацию, и не дает себе отчет, что на самом деле он проиграл. Партия сделана, это может произойти днем раньше, днем позже. Но Александр Григорьевич Лукашенко – всё, - уверен журналист.
По его мнению, белорусский президент привык, «искусно манипулируя людьми и государствами, извлекать свою выгоду». «Это в русле его политики, и верить ему нельзя».
Лукашенко был уверен в своей победе?
На интервью Гордон спрашивал, знает ли Лукашенко итоги выборов, он сказал, что знает, но говорить не будет.
- Я понял так, что он был уверен в своей победе. Если бы он был гибче, он бы не нарисовал себе 80 процентов, он написал бы 56 с половиной, например, а Тихановская – 34,8. И не было бы такого накала страстей. Люди не любят несправедливости, а еще больше – вопиющей несправедливости. Но он нарисовал себе 80 процентов, и это возмутило людей до глубины души. Но если б их еще не били, если б так не издевались, если бы не стреляли, это еще можно было как-то спустить на тормозах при определенных уступках. Но тут пошла такая жестокость. Ну боже мой, все же это было в Украине. Изучайте историю, господа...»
О Лукашенко и Путине
Белорусский президент часто употребляет слово «майдан», как и Владимир Путина.
- Это страшное слово для Путина. И, я уверен, что Путин разрывается между двумя моментами. С одной стороны – ненавистный ему Лукашенко, из-за которого он вынужден был пойти на авантюру с обнулением, потому что он хотел, не секрет, стать президентом союзного государства. И в рамках Конституции править дальше, но Лукашенко этому помешал. Тем более что всегда их отношения были напряженными (что Лукашенко мне, собственно, подтвердил).
С другой стороны, если вдруг Лукашенко победит народ, что подумают россияне? Если народ свергнет Лукашенко с помощью митингов, то это же может произойти и в России. Ведь люди в Хабаровске уже под 40 дней бунтуют.
А если увидят, что это в Беларуси это результативно, то может подняться вся Россия. Это для Путина кошмар. Заманчиво, чтобы Лукашенко ушел и поставить на его место своего человека, а их там много, людей России, среди оппозиционеров. Их, к сожалению, так много, что почти все.
О встрече на заводе
Во время
Сама поездка Лукашенко на завод в столь неподготовленное общество говорит о слабой работе его окружения. Лукашенко и окружение его оторвано от реальности.
Гордон с сожалением сравнил белорусского президента с румынским – Николае Чаушеску, а его речь на заводе – с последней речью Чаушеску, который тоже поспешно улетал от людей на вертолете.
О чем еще говорил Гордон
Также речь шла о российских боевиках,
По инициативе французской стороны состоялся
В целом на Дмитрия Гордона Александр Лукашенко произвел очень благоприятное впечатление. По словам журналиста, белорусский президент очень обаятелен в общении.
Ситуация в Беларуси
9 августа в Беларуси прошли выборы президента страны. По данным ЦИК, Александр Лукашенко
За предыдущую неделю в Беларуси были задержаны порядка 7 тысяч человек. При этом далеко не все принимали участие в протестах, значительное количество арестованных попало за решетку случайно. Точных данных об общем количестве задержанных пока нет.
Вышедшие рассказывают о нечеловеческих условиях, в которых они находились, о пытках и издевательствах. Факты пыток выкладывают в интернет известные и уважаемые СМИ, которые ранее «не грешили» дезинформацией. Не верить этим фактам нет никаких оснований.
После событий последних дней
После кровавых событий стало известно, что 13 августа президент
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Украинский журналист Дмитрий Гордон, который за три дня до выборов взял интервью у Александра Лукашенко, считает, что белорусский президент «оторван от жиз
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