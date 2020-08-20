Гордон: приближенные Лукашенко боятся сказать ему правду

Украинский журналист Дмитрий Гордон, который за три дня до выборов взял интервью у Александра Лукашенко, считает, что белорусский президент «оторван от жизни» и не знает, что на самом деле творится в его стране. Через два дня интервью набрало более 103 тысяч дизлайков в youtube. На сегодня их уже 142 тысячи.

Интервью о ситуации в Беларуси и Александре Лукашенко взял у Гордона российский телеканал «Дождь».

О протестах

По словам журналиста, во время встречи Лукашенко был абсолютно миролюбиво настроен, а на вопрос о том, будет ли он разгонять акции протеста (если они будут), президент ответил, что «ни в коем случае». Ведь это будет на руку врагам.

Гордон не представлял, что такое может быть в Беларуси, "такая жестокость по отношению к своему народу, такое озверение". Умные люди понимают, что чем больше давишь, тем сильнее противодействие.

Ему боятся сказать правду

На вопрос, пользуется ли он интернетом, Лукашенко ответил, что получает информацию в папочке по старинке. «А кто те таинственные люди, которые дают ему эту информацию? И что это за информация? Это очень важно на самом деле», - сказал журналист.

Он считает, что приближенные Лукашенко просто боятся сказать ему правду.

Говорил ли президент искренне, и все случилось неожиданно, или намеренно не говорил правду?

- Александр Григорьевич сейчас не в состоянии адекватно оценивать ситуацию, и не дает себе отчет, что на самом деле он проиграл. Партия сделана, это может произойти днем раньше, днем позже. Но Александр Григорьевич Лукашенко – всё, - уверен журналист.

По его мнению, белорусский президент привык, «искусно манипулируя людьми и государствами, извлекать свою выгоду». «Это в русле его политики, и верить ему нельзя».

Лукашенко был уверен в своей победе?

На интервью Гордон спрашивал, знает ли Лукашенко итоги выборов, он сказал, что знает, но говорить не будет.

- Я понял так, что он был уверен в своей победе. Если бы он был гибче, он бы не нарисовал себе 80 процентов, он написал бы 56 с половиной, например, а Тихановская – 34,8. И не было бы такого накала страстей. Люди не любят несправедливости, а еще больше – вопиющей несправедливости. Но он нарисовал себе 80 процентов, и это возмутило людей до глубины души. Но если б их еще не били, если б так не издевались, если бы не стреляли, это еще можно было как-то спустить на тормозах при определенных уступках. Но тут пошла такая жестокость. Ну боже мой, все же это было в Украине. Изучайте историю, господа...»

О Лукашенко и Путине

Белорусский президент часто употребляет слово «майдан», как и Владимир Путина.

- Это страшное слово для Путина. И, я уверен, что Путин разрывается между двумя моментами. С одной стороны – ненавистный ему Лукашенко, из-за которого он вынужден был пойти на авантюру с обнулением, потому что он хотел, не секрет, стать президентом союзного государства. И в рамках Конституции править дальше, но Лукашенко этому помешал. Тем более что всегда их отношения были напряженными (что Лукашенко мне, собственно, подтвердил).

С другой стороны, если вдруг Лукашенко победит народ, что подумают россияне? Если народ свергнет Лукашенко с помощью митингов, то это же может произойти и в России. Ведь люди в Хабаровске уже под 40 дней бунтуют.

А если увидят, что это в Беларуси это результативно, то может подняться вся Россия. Это для Путина кошмар. Заманчиво, чтобы Лукашенко ушел и поставить на его место своего человека, а их там много, людей России, среди оппозиционеров. Их, к сожалению, так много, что почти все.

О встрече на заводе

Во время встречи с рабочими на МЗКТ (где президенту кричали «уходи»), кода он уже покидал сцену, ему крикнули: «Офицер, застрелись!».

Сама поездка Лукашенко на завод в столь неподготовленное общество говорит о слабой работе его окружения. Лукашенко и окружение его оторвано от реальности.

Гордон с сожалением сравнил белорусского президента с румынским – Николае Чаушеску, а его речь на заводе – с последней речью Чаушеску, который тоже поспешно улетал от людей на вертолете.

О чем еще говорил Гордон

Также речь шла о российских боевиках, задержанных в Беларуси. Гордон подтвердил версию, что бойцов Вагнера выманило в Минск СБУ, чтобы потом переправить их на территорию Украины. Но потом операция провалилась из-за предательства в окружении Зеленского.

По инициативе французской стороны состоялся телефонный разговор с Эммануэлем Макроном. Владимир Путин отметил недопустимость вмешательства во внутренние дела республики и оказания давления на белорусское руководство. Гордон заявил, что не верит ни одному слову Владимира Путина и никому не советует.

В целом на Дмитрия Гордона Александр Лукашенко произвел очень благоприятное впечатление. По словам журналиста, белорусский президент очень обаятелен в общении.

Ситуация в Беларуси

9 августа в Беларуси прошли выборы президента страны. По данным ЦИК, Александр Лукашенко набрал 80,23% голосов избирателей. Многие избиратели не согласны с результатами выборов. Сразу после закрытия избирательных участков начались акции протеста. Впервую ночь они длились 7 часов. 11 августа протесты продолжились .

За предыдущую неделю в Беларуси были задержаны порядка 7 тысяч человек. При этом далеко не все принимали участие в протестах, значительное количество арестованных попало за решетку случайно. Точных данных об общем количестве задержанных пока нет.

Вышедшие рассказывают о нечеловеческих условиях, в которых они находились, о пытках и издевательствах. Факты пыток выкладывают в интернет известные и уважаемые СМИ, которые ранее «не грешили» дезинформацией. Не верить этим фактам нет никаких оснований.

После событий последних дней люди мало верят в то, что Александр Лукашенко останется у власти: слишком много жестокости было при задержаниях на митингах протеста.