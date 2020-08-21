Идеолог Трампа Стив Бэннон арестован за растрату денег на постройку стены на границе с Мексикой

Источник материала: Tut.by

Бывший главный стратег Белого дома Стив Бэннон был на несколько часов арестован по обвинению в растрате средств, собранных на строительство стены между США и Мексикой. Суд освободил его под залог до рассмотрения дела по существу.



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По сообщению министерства юстиции США, Бэннон и три его сообщника в результате мошеннических действий присвоили сотни тысяч долларов в рамках кампании «Мы строим стену», собравшей путем краудфандинга 25 млн долларов через сотни тысяч мелких пожертвований.

66-летний политтехнолог получил из этой суммы больше миллиона долларов, по крайней мере часть из которых он потратил на личные расходы, как утверждают федеральные прокуроры из знаменитого Южного округа Нью-Йорка (эта прокуратура считается элитной, в ее юрисдикцию входит Манхэттен).

Представ перед судом, Стив Бэннон вину не признал. Судья освободила его под залог в 5 млн долларов — это условие согласовали между собой обвинение и защита.

Президент Дональд Трамп заявил, что сожалеет по поводу ареста бывшего советника, но уже несколько лет не общался с ним и в свое время выступил резко против частного сбора средств на строительство стены. В Белом доме подчеркивают, что президент не имеет никакого отношения к этому делу.

Бэннон — не первый советник Трампа, попавший под следствие. Бывший глава его предвыборного штаба Пол Манафорт был осужден за финансовые махинации, другой советник, Роджер Стоун — за дачу ложных показаний и давление на свидетелей.

Советник по национальной безопасности генерал Майкл Флинн признался в даче ложных показаний на допросах ФБР и сотрудничал со следствием (позже прекратил сотрудничество и попытался отозвать признание вины, а прокуратура отказалась от обвинений по указанию политического назначенца Трампа — генпрокурора Уильяма Барра; возникшая юридическая коллизия пока не разрешилась в судах).

Кампания «Мы строим стену» собирала пожертвования на постройку стены с Мексикой — это было ключевым предвыборным обещанием Трампа.

В чем обвиняют Бэннона?

Временно исполняющая обязанности прокурора Южного округа Нью-Йорка Одри Стросс заявила, что Бэннон и три его сообщника — Брайан Колфейдж, Эндрю Бадолато и Тимоти Ши — «обманным путем получили сотни тысяч долларов у жертвователей».

В обвинении цитируются заверения Бэннона и его партнеров, которые обещали не брать себе ни цента из пожертвований.

Вопреки этим заверениям, утверждается в обвинении, Бэннон получил больше миллиона долларов через подконтрольную ему некоммерческую организацию. По крайней мере часть этих средств — сотни тысяч долларов — пошли на личные расходы Бэннона, заявила прокурор.

Она отметила, что Колфейдж, основатель кампании по сбору средств, тайно присвоил 350 тыс. долларов на личные расходы.

В обвинении приводятся детали: Колфейдж использовал эти деньги на ремонт дома, купил внедорожник премиум-класса, машинку для гольфа, ювелирные украшения и даже оплатил пластическую операцию, считает обвинение.

«Хотя жертвователям неоднократно говорили, что Брайан Колфейдж […] не получит ни цента, обвиняемые тайно перевели сотни тысяч долларов Колфейджу, а он использовал их для жизни на широкую ногу», — заявила Стросс.

Сообщается, что подельники использовали поддельные накладные и счета для отмывания пожертвований и сокрытия преступлений.

Всем четверым предъявлены обвинения в преступном сговоре с целью совершения мошенничества и в преступном сговоре с целью отмывания денег. По каждому пункту максимальным наказанием является тюремное заключение на 20 лет, сроки могут складываться.

Кто такой Стив Бэннон?

Стив Бэннон возглавлял предвыборный штаб Трампа в последние месяцы кампании 2016 года и после победы на выборах получил пост главного стратега Белого дома.

В первые месяцы после победы Трампа политтехнолог стал ключевой фигурой в дворцовых интригах, о которых сообщали бесконечные утечки в СМИ из Белого дома. В этих сообщениях, подлинность которых невозможно подтвердить, Бэннону отводилась роль серого кардинала, который толкает Трампа на радикальные шаги. Именно ему приписывали авторство запрета на въезд в США представителям шести преимущественно мусульманских стран.

Бэннон наслаждался образом злого кукловода. «Тьма — это хорошо, — говорил Бэннон в интервью Hollywood Reporter. — Дик Чейни, Дарт Вейдер, сатана. Это власть.»

Бэннон пытался оформить лозунги и инстинкты Трампа в идеологию правопопулистского толка. Он называл себя экономическим националистом — в противовес этнонационалистам, как в Америке себя называют сторонники превосходства белой расы. В его видении три десятилетия глобализации обернулись для Америки потерей миллионов рабочих мест и «создали средний класс» в бедных странах Азии. Решение он видел в возвращении промышленного производства в США путем создания тарифных барьеров для защиты от иностранных конкурентов и в ограничении иммиграции, что, по его мысли, вынудило бы бизнес нанимать американцев и платить им больше.

В августе 2017 года Бэннон покинул Белый дом, но остался верным союзником Трампа, и американские СМИ сообщали, что Трамп по-прежнему советовался с ним. Все изменилось в январе 2018 года, когда вышла книга Майкла Вульфа «Огонь и ярость» — взгляд на Белый дом эпохи Трампа, написанный со слов анонимных источников (установить подлинность приведенных в книге цитат не представляется возможным).

Вульф писал, что Бэннон назвал изменой встречу между сыном Трампа и россиянами перед выборами, а дочь Трампа Иванку он назвал тупой, как кирпич.

В ответ президент разорвал все связи с бывшим советником и заявил, что тот лишился рассудка.

После потери влияния в Вашингтоне Бэннон отправился в европейское турне, анонсируя грандиозные планы создания панъевропейской коалиции право-популистских сил и подготовки для них новых кадров.

Что происходит со стеной Трампа?

Обещание построить стену вдоль южной границы США было ключевым и едва ли не самым популярным элементом предвыборной кампании Трампа. Трамп также обещал, что за строительство стены заплатит Мексика, но после выборов перестал на этом настаивать.

На границе США и Мексики уже существует значительное количество заграждений разной высоты — но Трамп настаивает именно на сплошной стене (иногда исключая участки, где имеются непреодолимые естественные преграды, как река Рио-Гранде), которая должна прекратить поток нелегальной иммиграции.

Придя к власти, Трамп с энтузиазмом приступил к выполнению этого обещания, однако столкнулся с рядом финансовых и юридических проблем. Частные владельцы приграничных участков не хотели расставаться со своей землей, а Конгресс, в котором большинство в 2018 году получили демократы, отказался выделять средства на строительство стены.

В итоге администрация президента решила использовать часть военного бюджета для строительства стены, но денег для ее окончания по-прежнему не хватает. Сейчас, по официальным данным, построено около 275 миль (442 километра) заграждений — примерно половина от длины, которой добивается Трамп.

Кампания «Мы строим стену» Бэннона и его партнеров построила около четырех миль стены.

В нынешнюю кампанию Трамп выдвинул лозунг «Достроим стену!»