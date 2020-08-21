ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Врачи омской больницы отказали в перевозке Алексея Навального в Германию

21.08.2020 09:21 — Новости Мира | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Главный врач больницы скорой помощи № 1 Омска, в которой находится Алексей Навальный, отказался выдать разрешение на перевозку политика в германскую клинику. Об этом в твиттере сообщает пресс-секретарь ФБК Кира Ярмыш, пишет Meduza.

Ярмыш заявила, что запрет на перевозку Навального угрожает его жизни. «Оставаться в омской больнице без оборудования с так и не поставленным диагнозом в нынешнем положении смертельно опасно», — считает она. Ярмыш назвала запрет врачей «покушением на жизнь» Навального. По ее мнению, это решение приняли не врачи, а Кремль.

Директор Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов, в свою очередь, сообщил, что первоначально врачи готовили документы и оборудование для перевозки Навального, но затем, говорит он, их будто «подменили». Жданов отметил, что для перевозки были готовы все необходимые документы.

Соратники Навального ранее говорили, что врачи отказываются перевозить политика, чтобы помешать установить, каким токсином его отравили.

20 августа соратники Алексея Навального попросили Кремль помочь получить разрешение на перевозку политика в клинику за границу — пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил, что Кремль готов оказать им содействие. В тот же день лидеры Германии и Франции Ангела Меркель и Эммануэль Макрон заявили, что готовы помочь Алексею Навальному. В ночь на 21 августа в Омск из Германии вылетел самолет, чтобы забрать политика.

Точный диагноз Алексея Навального до сих пор неизвестен.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Ярмыш заявила, что запрет на перевозку Навального угрожает его жизни. «Оставаться в омской больнице без оборудования с так и не поставленным диагнозом в нынешнем...
 
Новости дня
Новости в мире
 
Идеолог Трампа Стив Бэннон арестован за растрату денег на постройку стены на границе с Мексикой
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Мира

Свежие газеты

20.08.2020
Mir24.TV Belarus
21.08.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Мира)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика