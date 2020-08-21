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Врачи разрешили транспортировку Навального в Германию

21.08.2020 19:35 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Омские врачи заявили Юлии Навальной, что готовы передать ей мужа под ее ответственность для транспортировки в Германию. Об этом сообщили РБК два источника, знакомых с ситуацией.


«Евгений Фельдман для проекта „Это Навальный“»

Об этом также сообщил врачи омской больницы скорой медицинской помощи № 1, где лежит Алексей Навальный.

«Наблюдения пациента в течение некоторого времени стабильно, и, имея запрос родственников разрешить транспортировку куда-то, мы приняли решение, что не возражаем против его перевода в другой стационар, который укажут нам родственники», — цитирует слова главного врача БСМП № 1 Александра Муразовского портал «Город55».

По словам медика, Навального вывезут из Омска в ближайшие несколько часов.

«Сейчас непосредственной угрозы его жизни нет. Самолет будет готовиться. Пациента погрузят в реанимабиль и довезут до аэропорта в сопровождении наших врачей», — рассказал врач-анестезиолог-реаниматолог Борис Тёплых (цитата по NGS55.ru)

Пресс-секретарь политика Кира Ярмыш подтвердила, что «переговоры о транспортировке Алексея сдвинулись с мертвой точки». «Есть вероятность, что Навального сейчас удастся перевезти. Жаль, что для принятия этого решения врачам потребовалось столько времени. Самолет ждет с утра, документы тоже были готовы тогда же», — написала Ярмыш в своем Twitter.

Навальному стало плохо 20 августа, когда он летел по маршруту Томск — Москва. Самолет срочно посадили в Омске, Навальный был госпитализирован. «Мы предполагаем, что Алексея отравили чем-то, подмешанным в чай», — рассказала Ярмыш, добавляя, что с утра он пил только этот напиток.

Навальный находится в коме и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. В Омск прибыл самолет, который должен был вывезти политика на лечение в Германию, однако врачи не дали разрешения на его перевозку, утверждая, что больной не транспортабелен.

Ранее в пятницу в ЕСПЧ был подан запрос о том, чтобы обязать власти России дать разрешение на перевозку Навального на лечение в Германию и суд обещал рассмотреть его.

 
 
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Навального разрешили вывезти в Германию на лечение под ответственность его жены. Самолет, на котором политика должны увезти за рубеж, уже находится в аэропорту...
 
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