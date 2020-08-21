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Врачи разрешили транспортировку Навального в Германию
21.08.2020 19:35 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Омские врачи заявили Юлии Навальной, что готовы передать ей мужа под ее ответственность для транспортировки в Германию. Об этом сообщили РБК два источника, знакомых с ситуацией.
Об этом также сообщил врачи омской больницы скорой медицинской помощи № 1, где лежит Алексей Навальный.
«Наблюдения пациента в течение некоторого времени стабильно, и, имея запрос родственников разрешить транспортировку куда-то, мы приняли решение, что не возражаем против его перевода в другой стационар, который укажут нам родственники», —
По словам медика, Навального вывезут из Омска в ближайшие несколько часов.
«Сейчас непосредственной угрозы его жизни нет. Самолет будет готовиться. Пациента погрузят в реанимабиль и довезут до аэропорта в сопровождении наших врачей», — рассказал врач-анестезиолог-реаниматолог Борис Тёплых (
Пресс-секретарь политика Кира Ярмыш подтвердила, что «переговоры о транспортировке Алексея сдвинулись с мертвой точки». «Есть вероятность, что Навального сейчас удастся перевезти. Жаль, что для принятия этого решения врачам потребовалось столько времени. Самолет ждет с утра, документы тоже были готовы тогда же», —
Навальному стало плохо 20 августа, когда он летел по маршруту Томск — Москва. Самолет срочно посадили в Омске, Навальный был
Навальный находится в коме и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. В Омск прибыл самолет, который должен был вывезти политика на лечение в Германию, однако врачи
Ранее в пятницу в ЕСПЧ был подан запрос о том, чтобы обязать власти России дать разрешение на перевозку Навального на лечение в Германию и суд обещал рассмотреть его.
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Навального разрешили вывезти в Германию на лечение под ответственность его жены. Самолет, на котором политика должны увезти за рубеж, уже находится в аэропорту...
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