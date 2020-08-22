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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Взрыв газа в Ярославле ЧП в Ярославле. По меньшей мере три человека, в том числе восьмилетний ребенок, погибли из-за взрыва газа в жилом доме. Еще четверо пострадали. В результате...

ЧП в Ярославле. По меньшей мере три человека, в том числе восьмилетний ребенок, погибли из-за взрыва газа в жилом доме. Еще четверо пострадали. В результате происшествия шесть квартир разрушено, еще столько же повреждено. Рухнули перекрытия с пятого по второй этаж. Губернатор области поручил принять все меры для эвакуации более 170 жителей дома. Тем временем спасатели завершили расчистку завалов. Следствию предстоит найти виновных происшествия.