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Взрыв газа в Ярославле

22.08.2020 12:27 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

ЧП в Ярославле. По меньшей мере  три человека, в том числе восьмилетний ребенок, погибли из-за взрыва газа в жилом доме. Еще четверо пострадали. В результате происшествия  шесть квартир разрушено, еще столько же  повреждено. Рухнули перекрытия с пятого по второй этаж. Губернатор области поручил принять все меры для эвакуации более 170 жителей дома. Тем временем спасатели завершили расчистку завалов. Следствию предстоит найти виновных происшествия.
 
 
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ЧП в Ярославле. По меньшей мере  три человека, в том числе восьмилетний ребенок, погибли из-за взрыва газа в жилом доме. Еще четверо пострадали. В результате...
 
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