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Наводнения в Индии. Пострадали более 81 миллионов человек
22.08.2020 12:27 — Новости Мира | БT
Источник материала: БTБолее 81 миллиона человек так или иначе пострадали от наводнения в Бихаре. Большая вода затопила более тысячи 300 деревень. Порядка 5 тысяч человек находятся в лагерях временного размещения. Уровень воды в реках Мунгере и Ганг находится на десятках сантиметров выше опасной отметки. Спасатели призывают жителей низинных районов временно переселиться на более высокие места.
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Более 81 миллиона человек так или иначе пострадали от наводнения в Бихаре. Большая вода затопила более тысячи 300 деревень. Порядка 5 тысяч человек находятся в...
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