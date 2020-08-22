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Опасения главы Белого дома

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Не утихает политическая борьба в Штатах Дональд Трамп выступил с заявлением после окончания национальной конвенции демократической партии США. Он назвал ее самой темной и злой за всю историю съездов...

Дональд Трамп выступил с заявлением после окончания национальной конвенции демократической партии США. Он назвал ее самой темной и злой за всю историю съездов демократов. Критика коснулась и официального представителя демократической партии Джо Байдена. По словам главы Белого дома, на карту поставлена судьба не только страны, но и всей цивилизации.Президент США снова выступил против голосования по почте, которое может задержать результаты выборов избирателей сроком на несколько недель или даже месяцев. Если победитель не будет известен до конца года, Трампу придется покинуть Белый дом. На его место, по закону, должен прийти на время спикер палаты представителей конгресса — демократ Нэнси Пелоси.