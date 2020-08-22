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Не утихает политическая борьба в Штатах
22.08.2020 12:27 — Новости Мира | БT
Источник материала: БTДональд Трамп выступил с заявлением после окончания национальной конвенции демократической партии США. Он назвал ее самой темной и злой за всю историю съездов демократов. Критика коснулась и официального представителя демократической партии Джо Байдена. По словам главы Белого дома, на карту поставлена судьба не только страны, но и всей цивилизации.
Дональд Трамп, президент США: "Это будет величайшая катастрофа, одна из величайших катастроф в истории нашей страны. Вот насколько это серьезно. СМИ думают, что я пытаюсь украсть выборы. Как раз наоборот. Я хочу справедливых результатов. Ущерб, который нанесут демократы, не будет длиться только год или цикл выборов. Он будет эхом отражаться на протяжении многих поколений, и мы, возможно, никогда не сможем избежать негативных последствий, какими бы великими ни были наши будущие лидеры. Мы никогда не восполним ущерб, который будет нанесен, если радикальные левые займут пост президента".
Опасения главы Белого домаПрезидент США снова выступил против голосования по почте, которое может задержать результаты выборов избирателей сроком на несколько недель или даже месяцев. Если победитель не будет известен до конца года, Трампу придется покинуть Белый дом. На его место, по закону, должен прийти на время спикер палаты представителей конгресса — демократ Нэнси Пелоси.
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Дональд Трамп выступил с заявлением после окончания национальной конвенции демократической партии США. Он назвал ее самой темной и злой за всю историю съездов...
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