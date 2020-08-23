Зеленский заявил, что на месте Лукашенко провел бы повторные выборы

Источник материала: Tut.by

Владимир Зеленский считает, что президенту Беларуси Александру Лукашенко нужно провести в стране новые выборы, чтобы успокоить народ и рассеять сомнения в результатах. Такое мнение президент Украины выразил в интервью телеканалу Euronews .



Фото: пресс-служба президента Украины

— Как можно всех успокоить? Я бы точно сказал: через месяц — новые выборы. Я иду. Идите, кто хочет. Международные наблюдатели. Я всех бы пригласил, всех. И сказал бы народу Беларуси: «Пожалуйста, выбирайте». И после такого результата не было бы вопросов ни у кого. Я в этом уверен, — заявил Зеленский, добавив, что при таком раскладе все было бы «спокойно, без крови, честно и вошло бы в историю».

17 августа МИД Украины заявил, что обнародованные результаты выборов президента Беларуси не вызывают доверия в белорусском обществе, а Киев разделяет позицию в отношении них, выраженную Евросоюзом. Киев впервые в истории отозвал посла в Минске для консультаций в связи с событиями, связанными с выборами.

Напомним, 14 августа ЦИК огласил окончательные результаты выборов. За Лукашенко проголосовали 80,1% (4 661 075 человек), за Тихановскую — 10,1% (588 622 человека), за Дмитриева — 1,21% (70 671 человек), за Канопацкую — 1,67% (97 489 человек), за Черечня — 1,14% (66 613 человек). Против всех — 4,59% (267 360 человек).

После этого в Беларуси начались акции протеста, которые продолжаются уже две недели.