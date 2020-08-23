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Зеленский заявил, что на месте Лукашенко провел бы повторные выборы
23.08.2020 07:59 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Владимир Зеленский считает, что президенту Беларуси Александру Лукашенко нужно провести в стране новые выборы, чтобы успокоить народ и рассеять сомнения в результатах. Такое мнение президент Украины выразил в интервью телеканалу
— Как можно всех успокоить? Я бы точно сказал: через месяц — новые выборы. Я иду. Идите, кто хочет. Международные наблюдатели. Я всех бы пригласил, всех. И сказал бы народу Беларуси: «Пожалуйста, выбирайте». И после такого результата не было бы вопросов ни у кого. Я в этом уверен, — заявил Зеленский, добавив, что при таком раскладе все было бы «спокойно, без крови, честно и вошло бы в историю».
17 августа МИД Украины заявил, что обнародованные результаты выборов президента Беларуси не вызывают доверия в белорусском обществе, а Киев разделяет позицию в отношении них, выраженную Евросоюзом. Киев впервые в истории отозвал посла в Минске для консультаций в связи с событиями, связанными с выборами.
Напомним, 14 августа ЦИК
После этого в Беларуси начались акции протеста, которые продолжаются уже две недели.
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- Как можно всех успокоить? Я бы точно сказал: через месяц - новые выборы. Я иду. Идите, кто хочет. Международные наблюдатели. Я всех бы пригласил, всех. И сказал бы...
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