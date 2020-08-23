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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Лондоне сломался Тауэрский мост В вековой достопримечательности произошел механический сбой. При разведении две половины дороги застыли в полувертикальном положении. В результате движение...

В вековой достопримечательности произошел механический сбой. При разведении две половины дороги застыли в полувертикальном положении. В результате движение автомобилей и пешеходов через Темзу было заблокировано. Спустя пару часов поломка была устранена, но первое время проход через реку был открыт только для пешеходов. Сейчас мост работает в штатном режиме.