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В Лондоне сломался Тауэрский мост
23.08.2020 14:35 — Новости Мира | БT
Источник материала: БTВ вековой достопримечательности произошел механический сбой. При разведении две половины дороги застыли в полувертикальном положении. В результате движение автомобилей и пешеходов через Темзу было заблокировано. Спустя пару часов поломка была устранена, но первое время проход через реку был открыт только для пешеходов. Сейчас мост работает в штатном режиме.
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В вековой достопримечательности произошел механический сбой. При разведении две половины дороги застыли в полувертикальном положении. В результате движение...
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