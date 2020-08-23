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Наводнения в Пакистане
23.08.2020 14:35 — Новости Мира | БT
Источник материала: БTВ пакистанском Карачи жители пытаются бороться с последствиями непогоды. Из-за мощных дождей несколько населенных пунктов на юге страны захватила большая вода. Проблему наводнений усугубляет плохое обслуживание инфраструктуры и плотная градозастройка. Сильные порывы ветра повредили провода, которые, попав в воду, создали электрические ловушки. Несколько человек пострадали от удара током. По меньшей мере 7 человек погибли.
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В пакистанском Карачи жители пытаются бороться с последствиями непогоды. Из-за мощных дождей несколько населенных пунктов на юге страны захватила большая вода....
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