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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Наводнения в Пакистане В пакистанском Карачи жители пытаются бороться с последствиями непогоды. Из-за мощных дождей несколько населенных пунктов на юге страны захватила большая вода....

В пакистанском Карачи жители пытаются бороться с последствиями непогоды. Из-за мощных дождей несколько населенных пунктов на юге страны захватила большая вода. Проблему наводнений усугубляет плохое обслуживание инфраструктуры и плотная градозастройка. Сильные порывы ветра повредили провода, которые, попав в воду, создали электрические ловушки. Несколько человек пострадали от удара током. По меньшей мере 7 человек погибли.