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Наводнения в Пакистане

23.08.2020 14:35 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

В пакистанском Карачи  жители пытаются бороться с последствиями непогоды. Из-за мощных дождей несколько населенных пунктов на юге страны  захватила большая вода. Проблему наводнений усугубляет плохое обслуживание инфраструктуры и плотная градозастройка. Сильные порывы ветра повредили провода, которые, попав в воду, создали электрические ловушки. Несколько человек пострадали от удара током. По меньшей мере 7 человек погибли. 

 
 
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В пакистанском Карачи  жители пытаются бороться с последствиями непогоды. Из-за мощных дождей несколько населенных пунктов на юге страны  захватила большая вода....
 
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