В Москве около белорусского посольства задержали 11 человек

Источник материала: Tut.by

В Москве на улице Покровка задержали Олега Климова, участника музыкальной группы Rodonitza, и еще не менее 10 человек. Об этом сообщает «ОВД-Инфо».



Акция солидарности у белорусского посольства, 23 августа 2020 года. Фото: читатель «Радыё Свабода»

Музыкант направлялся к посольству Беларуси, где проходит акция солидарности с протестующими против официальных итогов президентских выборов.

Полицейские не объяснили Климову причину задержания. Он предполагает, что поводом стала бело-красная футболка с символикой группы Rodonitza.

Климов сообщил «ОВД-Инфо», что в автозак завели еще 10 человек.