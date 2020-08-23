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В Москве около белорусского посольства задержали 11 человек

23.08.2020 19:21 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Москве на улице Покровка задержали Олега Климова, участника музыкальной группы Rodonitza, и еще не менее 10 человек. Об этом сообщает «ОВД-Инфо».


Акция солидарности у белорусского посольства, 23 августа 2020 года. Фото: читатель «Радыё Свабода»

Музыкант направлялся к посольству Беларуси, где проходит акция солидарности с протестующими против официальных итогов президентских выборов.

Полицейские не объяснили Климову причину задержания. Он предполагает, что поводом стала бело-красная футболка с символикой группы Rodonitza.

Климов сообщил «ОВД-Инфо», что в автозак завели еще 10 человек.

 
 
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Полицейские не объяснили причину задержания.
 
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