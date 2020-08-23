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Сильные ливни в Турции спровоцировали сход селя
23.08.2020 20:07 — Новости Мира | БT
Источник материала: БTПо меньшей мере 3 человека погибли в результате схода селя в северной турецкой провинции Гиресун. В настоящее время идет поисковая операция еще 11 жителей региона. Спасти удалось 127 человек. Информация о состоянии пострадавших в результате случившегося не поступала. Причиной природных катаклизмов стали обильные ливни.
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По меньшей мере 3 человека погибли в результате схода селя в северной турецкой провинции Гиресун. В настоящее время идет поисковая операция еще 11 жителей региона....
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