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Сильные ливни в Турции спровоцировали сход селя

23.08.2020 20:07 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

По меньшей мере 3 человека погибли  в результате схода селя в северной турецкой провинции Гиресун. В настоящее время идет поисковая операция еще 11 жителей региона. Спасти удалось 127 человек. Информация о состоянии пострадавших в результате случившегося  не поступала. Причиной природных катаклизмов  стали обильные ливни.
 
 
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По меньшей мере 3 человека погибли  в результате схода селя в северной турецкой провинции Гиресун. В настоящее время идет поисковая операция еще 11 жителей региона....
 
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