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В МИД Франции назвали «странной и пугающей постановкой» видео Лукашенко с автоматом

24.08.2020 13:37 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

«Странной и пугающей постановкой» назвал госсекретарь по делам Европы при МИД Франции Клеман Бон видео, где Александр Лукашенко появился с автоматом и в бронежилете. Об этом политик заявил в эфире телеканала France 2.

— Мы видели эту странную и пугающую постановку со стороны Лукашенко, который угрожал своему народу, — заявил дипломат.

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