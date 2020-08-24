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В МИД Франции назвали «странной и пугающей постановкой» видео Лукашенко с автоматом
24.08.2020 13:37 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
«Странной и пугающей постановкой» назвал госсекретарь по делам Европы при МИД Франции Клеман Бон видео, где Александр Лукашенко появился с автоматом и в бронежилете. Об этом политик заявил в эфире телеканала
— Мы видели эту странную и пугающую постановку со стороны Лукашенко, который угрожал своему народу, — заявил дипломат.
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