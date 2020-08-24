Кучма: Лукашенко обратился к Путину за военной помощью

Источник материала: Tut.by

Александр Лукашенко просил помощи у Путина, чтобы остановить идущие в стране протесты. Об этом заявил первый президент Украины и глава украинской делегации в трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе Леонид Кравчук в интервью журналисту Дмитрию Гордону.



Фото: телеканал «Прямой»

Когда речь зашла о том, влияет ли нынешняя ситуация в Минске на переговоры трехсторонней контактной группы и не стоит ли в связи с этим перенести их другую страну, Кравчук заявил, что сейчас, когда переговоры идут по скайпу, место особой роли не играет.

— Но я знаю, что президент Лукашенко обратился к президенту Путину за помощью. Ну помощь какая — военная. То есть, остановить те протесты, которые идут и, как он говорит, вызванные вмешательством иностранцев. То есть, он хочет сказать, что там белорусы хорошие, а иностранцы их пидбуривают (укр. — подбухторивают).

Как отметил Леонид Кравчук, если эта помощь будет военной и введут войска, то Беларусь перестанет быть самостоятельным государством и превратится в оккупированную территорию.

— Тогда там нам будет делать нечего, — заявил политик.

Первый президент Украины с 30 июля 2020 года возглавляет украинскую делегацию в трехсторонней контактной группе. На этом посту он сменил Леонида Кучму. Леониду Кравчуку 86 лет.