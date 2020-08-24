ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Кучма: Лукашенко обратился к Путину за военной помощью

24.08.2020 15:07 — Новости Мира | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Александр Лукашенко просил помощи у Путина, чтобы остановить идущие в стране протесты. Об этом заявил первый президент Украины и глава украинской делегации в трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе Леонид Кравчук в интервью журналисту Дмитрию Гордону.


Фото: телеканал «Прямой»

Когда речь зашла о том, влияет ли нынешняя ситуация в Минске на переговоры трехсторонней контактной группы и не стоит ли в связи с этим перенести их другую страну, Кравчук заявил, что сейчас, когда переговоры идут по скайпу, место особой роли не играет.

— Но я знаю, что президент Лукашенко обратился к президенту Путину за помощью. Ну помощь какая — военная. То есть, остановить те протесты, которые идут и, как он говорит, вызванные вмешательством иностранцев. То есть, он хочет сказать, что там белорусы хорошие, а иностранцы их пидбуривают (укр. — подбухторивают).

Как отметил Леонид Кравчук, если эта помощь будет военной и введут войска, то Беларусь перестанет быть самостоятельным государством и превратится в оккупированную территорию.

— Тогда там нам будет делать нечего, — заявил политик.

Первый президент Украины с 30 июля 2020 года возглавляет украинскую делегацию в трехсторонней контактной группе. На этом посту он сменил Леонида Кучму. Леониду Кравчуку 86 лет.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Как отметил Леонид Кравчук, если эта помощь будет военной и введут войска, то Беларусь перестанет быть самостоятельным государством и превратится в...
 
Новости дня
Новости в мире
 
Песков прокомментировал происходящее в Беларуси и отказался говорить о Лукашенко с автоматом
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Мира

Свежие газеты

23.08.2020
Mir24.TV Belarus
24.08.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник

Архив (Новости Мира)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика