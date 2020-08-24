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Немецкие врачи: У Навального обнаружены признаки отравления
24.08.2020 18:11 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
По мнению немецких медиков, у российского оппозиционера Алексея Навального, привезенного на лечение в берлинскую клинику «Шарите», обнаружены признаки отравления. Об этом они заявили 24 августа, пишет
Клинические исследования свидетельствуют об интоксикации организма субстанцией из группы ингибиторов холинэстеразы. Конкретное вещество может быть названо в ходе дальнейших обследований, говорится в сообщении «Шарите».
Алексею Навальному 20 августа стало плохо в самолете, на котором он летел из Томска в Москву. Авиалайнер экстренно приземлился в Омске, оппозиционера на скорой отвезли в местную больницу. Он был
Находящегося в коме оппозиционера утром 22 августа
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Медицинские тесты свидетельствуют об отравлении Навального, заявили специалисты клиники «Шарите» в Берлине, где лечится российский оппозиционер.
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