Лавров обсудил ситуацию в Беларуси с первым заместителем Госсекретаря США

Источник материала: Tut.by

Глава МИД России Сергей Лавров рассказал о встрече с первым заместителем Госсекретаря США Стивеном Биганом, на которой они обсудили ситуацию в Беларуси.



Фото: пресс-центр ООН

По словам Лаврова, Биган подтвердил позицию США, что они не заинтересованы в создании искусственного кризиса вокруг ситуации в Беларуси. В России считают, что нельзя пытаться извне навязывать посредников белорусскому руководству и народу.

Он обратил внимание представителя Госдепа на озвученную белорусской властью конституционную реформу.

— Я считаю, что рука протянута всем тем, кто заинтересован в стабильной, единой Белоруссии. Она, конечно, должна быть замечена оппозицией и теми нашими западными партнерами, которые этой оппозицией сейчас руководят.

О Координационном совете

Биган рассказал Лаврову, как прошла его встреча с экс-кандидатом в президенты Беларуси Светланой Тихановской, которая сейчас находится в Литве.

— США видят возможности для того, чтобы возглавляемый Тихановской Координационный совет вступил в диалог с руководством Беларуси, — сообщил Лавров.

По его словам, в России считают, что белорусам надо дать возможность самим определить участников общенационального диалога, а к тому, насколько легитимно был сформирован Координационный совет, возникают вопросы.

- Мы привлекли внимание заместителя Госсекретаря США к тому, что внутри Белоруссии, включая оппозиционные круги, немало вопросов о том, насколько легитимно был этот координационный совет сформирован. Многие его члены постфактум узнали о том, что их туда включили. С ними никто не советовался. Есть уже примеры, когда включенные в состав этого совета персонажи вышли из него.

Российскую сторону интересуют политические критерии, на которых Координационный совет хочет функционировать.

— Было много противоречивых сведений о том, какая программа у совета. На сайте Тихановской появлялись весьма противоречивые цели, которые он преследует. Потом эти цели исчезали на сайте. Ну и состав персоналий, которые в этом совете представлены вызывает вопросы в отношении того, как они видят связи с Российской Федерацией.

Об отношениях Беларуси и России

По мнению Лаврова, нет причин для того, чтобы в Беларуси разжигались антироссийские настроения.

— Но желающих спровоцировать очередной виток насилия в Белоруссии мы наблюдаем. Сегодня мы призвали заместителя Госсекретаря к тому, чтобы те позитивные тенденции, которые в последнюю неделю наблюдаются в Минске и в других городах, когда демонстрации действительно проходят мирно, когда нет провокаций правоохранительных органов на какие-то силовые действия, укреплялись и поддерживались ключевыми западными странами. Призыв наш заключался в том, чтобы эти страны, прежде всего, США и лидеры Евросоюза обратили внимание на те круги, которые, скажем, в Польше, Литве всячески выражают недовольство тем, что ситуация в Белоруссии нормализуется и пытаются спровоцировать насильственные действия, чтобы вызвать соответствующую реакцию силовиков, — заявил Лавров.